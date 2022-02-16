Кремль ответил на обращение Байдена к россиянам

Слова президента США Джо Байдена о том, что россияне не враги, можно приветствовать. Так на его обращение ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Однако, по словам пресс-секретаря главы государства, российскому народу больше импонировало бы выступление американского лидера без угроз в адрес России.

Песков отметил, что эти угрозы звучат как мантры. «Они уже изрядно надоели», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что речь президента США еще больше импонировала бы, если бы Байден обратился также к украинскому народу и призвал его никогда не стрелять друг в друга.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал обращение президента США Джо Байдена к россиянам лицемерным. С одной стороны, Соединенные Штаты вводят санкции против граждан России, чтобы ухудшить качество их жизни, а с другой стороны, обращаются с подобными заявлениями, отметил он.

16 февраля Джо Байден обратился к россиянам, призвав не бояться США, НАТО или Украины. Он также сказал, что РФ сосредоточила на границах с Украиной более 150 тысяч военных. По его словам, вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними странами и их общую историю.

