В Совфеде ответили на обращение Байдена к россиянам

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал обращение президента США Джо Байдена к россиянам лицемерным. Его слова приводят «Известия».

Как отметил сенатор, с одной стороны, США вводят санкции против граждан России, чтобы ухудшить качество их жизни, а с другой стороны, обращаются с подобными заявлениями. «Понимаете, это пустые слова. Надо делами доказывать, что он считает российский народ дружественным. Мы всегда готовы поддержать такую линию», — уточнил Джабаров.

Ранее американский лидер Джо Байден обратился к россиянам, призвав не бояться США, НАТО или Украины. Он также заявил, что Россия сосредоточила на границах с Украиной свыше 150 тысяч военных. По его мнению, вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними странами и их общую историю.

Вместе с тем Байден сообщил, что отказался отправлять американские войска на Украину в случае начала там военных действий. При этом Соединенные Штаты будут привержены принципу коллективной обороны НАТО, подчеркнул американский лидер.