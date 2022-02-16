Президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав не бояться Соединенных Штатов, НАТО или Украины. Трансляцию его обращения вел Белый дом на своем YouTube-канале.

Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории Джо Байден Президент США

Байден также заявил, что Россия сосредоточила на границах с Украиной более 150 тысяч военных. По его словам, вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними странами и их общую историю.

150 000 российских военных остается на границе с Украиной, по словам Джо Байдена

О чем еще говорил в обращении Байден?

Байден заявил, что отказался отправлять американские войска на Украину в случае начала там военных действий. При этом США будут привержены принципу коллективной обороны НАТО, заверил американский лидер.

Хотя я не буду отправлять американских военных воевать на Украину, мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя. С той же целью мы обучаем их, консультируем, предоставляем данные разведки. И не сомневайтесь: США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. <...> Нападение на одну из стран НАТО — это нападение на всех [членов альянса] Джо Байден Президент США

Кроме того, он опроверг информацию о том, что Вашингтон и страны-участница НАТО намерены разместить ракеты на территории Украины.

Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем​​​. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать Джо Байден Президент США

Жесткий ответ

Также в своем обращении Джо Байден пообещал жесткий ответ в случае нападения на американцев на Украине. По его словам, США не ищут конфронтации с Россией, однако в случае нападения на американцев ответят жестко. Помимо прочего, американский лидер оценил вероятность вторжения России на Украину.

Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным Джо Байден Президент США

Президент США добавил, что Вашингтон остается привержен дипломатическому решению ситуации. Он согласился с предложениями президента России Владимира Путина идти путем дипломатии в ситуации вокруг Украины. По его словам, США и Россия должны работать над дипломатическим решением ситуации наряду с европейскими партнерами и союзниками.

Вчера российское правительство публично предложило продолжать дипломатию, я согласен, мы должны использовать любую дипломатическую возможность Джо Байден Президент США

Говоря о возможных антироссийских санкциях, которые страны Запада грозятся ввести в случае вторжения России на Украину, Байден высказал опасения насчет роста цен.

Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере Джо Байден Президент США

Он добавил, что возможные санкции против России отразятся и на самих Соединенных Штатах. По его словам, Вашингтон предпринимает шаги, чтобы облегчить давление на американские энергетические рынки и противодействовать росту цен путем координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии.

«Вторжение» России

11 февраля американское агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» России на Украину. По утверждению «знакомых с вопросом» анонимных источников, действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — передает информагентство слова собеседников. При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения они не представили.

12 февраля Politico сообщало, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Несколько официальных лиц в США подтвердили это заявление президента. Уточняется, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться ранним утром (4:00 по мск, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля. Аналогичная информация появилась в издании Mirror.

4:00 16 февраля Россия вторгнется на Украину, по заявлению британской газеты The Sun

The Sun, ссылаясь на информацию разведки США, написал о «200 тысячах российских военнослужащих», которые после нанесения массированного ракетного удара по украинским командным пунктам начнут в три часа утра полномасштабное наступление по всей границе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения британских СМИ о вторжении РФ на Украину. Он ответил на вопрос, стоит ли украинцам переживать или они могут сегодня спать спокойно.