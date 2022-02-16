Президент США Джо Байден обратился к россиянам со словами «вы не наши враги». Трансляцию его обращения вел Белый дом на своем YouTube-канале.

Он отметил, что россиянам не стоит бояться США, НАТО или Украины. Также Байден напомнил, что народы России и Украины имеют общую историю и не должны развязывать «кровавую» войну.

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины», — сказал он.

По его словам, Россия сосредоточила на границах с Украиной более 150 тысяч военных, вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними странами и их общую историю. Он также добавил, что 77 лет назад народы вместе сражались, чтобы «положить конец самой страшной войне в истории».

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться ранним утром (4:00 по мск, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля.

