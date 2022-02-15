Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден опроверг намерения США размещать ракеты на Украине

Президент США Байден заявил, что США и НАТО не намерены размещать ракеты на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден опроверг информацию о том, что Вашингтон и страны-участница НАТО намерены разместить ракеты на территории Украины. Об этом он заявил в своем обращении. Его цитирует РИА Новости.

«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем​​​. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», — заявил Байден.

Он также обратилдся к россиянам, заявив, что США «не метят» в народ России и не стремятся дестабилизировать Россию.

«Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», — заявил Байден.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден пообещал остановить «Северный поток-2» в случае агрессии РФ
Байден отказался отправлять американских военных на Украину
Байден обратился к россиянам со словами «вы не наши враги»
Песков призвал украинцев поставить будильники после сообщений о вторжении России
Байден раскрыл последствия антироссийских санкций для США
США подготовили санкции против России в случае вторжения на Украину
Байден согласился с идеей Путина о дипломатическом решении по Украине
Байден опроверг намерения США размещать ракеты на Украине
Захарова прокомментировала сюжет CBS о вторжении России на Украину
Байден пообещал жесткий ответ в случае нападения на американцев на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.