Байден опроверг намерения США размещать ракеты на Украине

Президент США Джо Байден опроверг информацию о том, что Вашингтон и страны-участница НАТО намерены разместить ракеты на территории Украины. Об этом он заявил в своем обращении. Его цитирует РИА Новости.

«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем​​​. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», — заявил Байден.

Он также обратилдся к россиянам, заявив, что США «не метят» в народ России и не стремятся дестабилизировать Россию.

«Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», — заявил Байден.