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80-летний российский академик стал фигурантом дела о хищении миллионов рублей

80-летний научный руководитель Института лазерной физики СО РАН заподозрен в мошенничестве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело против академика Российской академии наук (РАН) Сергея Багаева, являющегося научным руководителем Института лазерной физики Сибирского отделения РАН (СО РАН). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, 80-летнего ученого подозревают в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, контракт от 2017 года о разработке, сборке и наладке оптической системы лазера стоимостью два миллиона рублей между институтом и его дочерней структурой — межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр», возглавляемой Багаевым, был фиктивным.

Фигурантом дела о хищении также стал директор Института лазерной физики Алексей Тайченачев, которому вменяется злоупотребление полномочиями. Он является ведущим специалистом в области лазерной спектроскопии, квантовой оптики и лазерного охлаждения. В 2001 году Тайченачев защитил докторскую диссертацию, в октябре 2016 года был избран членом-корреспондентом РАН.

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Любовь Ширижик
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