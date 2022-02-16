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В откровенной рекламе модного бренда разглядели оскорбление женщин

В рекламе ретейлера Boohoo с моделью в футболке и стрингах разглядели сексуальный подтекст

Фото: Boohoo

Клиенты разглядели оскорбление женщин в откровенном рекламном снимке популярного ретейлера Boohoo. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Речь идет о серии изображений, на которых модель позирует в белой футболке, трусах-стрингах и кроссовках. На первом кадре девушку запечатлели со спины, в то время как она стояла на коленях. На втором фото она сидит на полу, широко раздвинув ноги, а на третьем — задирает футболку, демонстрируя живот. При этом отмечается, что данные кадры были размещены на сайте бренда в разделе купальных костюмов.

После изучения многочисленных жалоб потребителей сотрудники Управления по стандартам рекламы Великобритании (The Advertising Standards Authority, ASA) установили, что рекламные кадры имеют «сексуальный подтекст» и могут оскорбить женщин. По их мнению, модель демонстрировала свое тело, а не товар.

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«Мы отметили, что ни частичная нагота, ни плавки от бикини не имеют отношения к сегменту купальников и изображения не показывают вещи в том виде, в котором их обычно носят», — пояснили в ASA. Организация приняла решение запретить публикацию упомянутых кадров, которые впервые появились на сайте Boohoo в ноябре.

«Нас разочаровали выводы этого постановления, потому что мы гордимся нашими инклюзивными, позитивными представлениями о женском теле. Тем не менее мы удалили соответствующие изображения с нашего веб-сайта, когда получили жалобу от ASA», — высказался представитель Boohoo Group.

В феврале прошлого года блогерша пристыдила бренд товаров для плавания Speedo за «сексистский» маркетинг из-за унизительных для женщин и лестных для мужчин лозунгов на фото. Ее внимание привлекла реклама, в которой мужчин призывали «развить в себе новый гоночный темп», а женщин снимали во время отдыха и предлагали выбрать купальник, который бы подчеркнул их фигуру.

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Айсель Эюбова
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