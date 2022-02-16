В Индии умер композитор фильма «Танцор диско» Баппи Лахири

Умер индийский композитор и певец Баппи Лахири (настоящее имя — Алокеш Лахири). Об этом сообщает информагентство Press Trust of India.

Музыкант, известный по фильму «Танцор диско», скончался в ночь на среду, 16 февраля, в одной из больниц Мумбаи. Лахири было 69 лет.

Известно, что в январе этого года Лахири был доставлен в клинику с инфекцией грудной клетки и синдромом обструктивного апноэ во сне. 14 февраля композитора выписали, но вскоре состояние его здоровья ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован. «Он был в очень критическом состоянии, мы пытались его реанимировать, но в конечном итоге он скончался около 23:40-23:45 во вторник вечером», — заявил доктор Дипак Намджоши.

Алокеш Лахири родился 27 ноября 1952 в городе Джалпайгури. Музыкант считается основоположником стиля диско в индийском кинематографе. Он был автором саундтреков к таким популярным картинам, как «Танцор диско», «Вера», «Танцуй, танцуй», «Любовь, любовь, любовь» и многим другим. Некоторые песни в этих картинах Лахири исполнял сам.