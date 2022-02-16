Белла Хадид снялась в нижнем белье в рекламе Victoria's Secret

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид поделилась кадрами со съемки рекламной кампании бренда Victoria's Secret. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

25-летняя знаменитость опубликовала снимки, на которых она позирует в кружевном нижнем белье белого цвета с персиковыми деталями. Образ манекенщицы дополнили чулки в тон комплекта и крупные серьги. Хадид снялась с распущенными волосами с макияжем в нюдовых оттенках на лице. Ее запечатлели в окружении других моделей на ярко-красно фоне.

Известно, что автором съемки стала фотограф Зои Гроссман (Zoey Grossman), которая ранее снимала таких звезд, как Ирина Шейк и Скарлетт Йохансон. В то же время визажистом выступила Джен Майлс (Jen Myles), а стилистом — Акки Ширакава (Akki Shirakawa).

В октябре прошлого года Белла Хадид снялась полуобнаженной в рекламе популярного бренда Michael Kors. Звезду запечатлели с мокрыми волосами в слитном купальнике черного цвета, который оформлен молнией в области декольте и поясом с эмблемой. На другом кадре она лежит в воде в черных плавках на завязках и кроп-топе с надписью AGENT 007.