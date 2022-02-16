Президент США Джо Байден пообещал остановить «Северный поток-2» в случае агрессии РФ против Украины. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

Он также заявил, что Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала вторжения на Украину. Такое заявление прозвучало в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Утверждалось, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».