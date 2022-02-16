Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден пообещал остановить «Северный поток-2» в случае агрессии РФ

Джо Байден заявил, что Запад остановит «Северный поток-2» в случае агрессии РФ на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал остановить «Северный поток-2» в случае агрессии РФ против Украины. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

Он также заявил, что Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала вторжения на Украину. Такое заявление прозвучало в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Утверждалось, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден пообещал остановить «Северный поток-2» в случае агрессии РФ
Байден отказался отправлять американских военных на Украину
Байден обратился к россиянам со словами «вы не наши враги»
Песков призвал украинцев поставить будильники после сообщений о вторжении России
Байден раскрыл последствия антироссийских санкций для США
США подготовили санкции против России в случае вторжения на Украину
Байден согласился с идеей Путина о дипломатическом решении по Украине
Байден опроверг намерения США размещать ракеты на Украине
Захарова прокомментировала сюжет CBS о вторжении России на Украину
Байден пообещал жесткий ответ в случае нападения на американцев на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.