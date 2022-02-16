В России создадут рекомендации по обработке биометрических персональных данных для операторов, этим займется рабочая группа в рамках консультативного совета при Роскомнадзоре, сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято на заседании совета, в состав которого входят представители Торгово-промышленной палаты, общественной организации «Опора России», Национального совета финансового рынка и другие.

На заседании также обсуждались итоги деятельности Роскомнадзора по защите прав россиян в области персональных данных в 2021 году. За минувший год было проведено почти четыре тысячи контрольных мероприятий, в 80 процентах случае выявлены нарушения. Было составлено 225 протоколов, основная причина — незаконная обработка или неуничтожение незаконно обрабатываемых данных.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Согласно закону, россияне смогут самостоятельно размещать в единой системе свои биометрические образцы.

