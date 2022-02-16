Один из самых крупных голубых бриллиантов в мире продадут за миллиарды рублей

Аукционный дом Sotheby's продаст самый крупный в мире голубой бриллиант, который когда-либо выставляли на торги. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о драгоценном камне ступенчатой огранки весом 15,1 карата, который получил название The De Beers Cullinan Blue. Торги редкого бриллианта должны провести во второй половине апреля в Гонконге. Эксперты оценивают его стоимость как минимум в 48 миллионов долларов (3,6 миллиарда рублей).

Уточняется, что один из самых крупных в мире голубых бриллиантов добыли на руднике Куллинан в Южной Африке в 2021 году. Камень получил самые высокие оценки в соответствии со стандартами, по которым оцениваются цветные бриллианты.

Специалисты GIA (Gemological Institute of America, Геммологического института Америки) отнесли бриллиант к типу IIB — самые дорогие камни, которые встречаются в природе реже всех остальных (всего 0,5 процента от аналогичных по характеристикам). Подобные бриллианты содержат небольшое количество бора, который придает им голубоватый или сероватый оттенок.

Ранее в феврале бриллиант с рекордным весом 555,55 карата продали за 321 миллион рублей. Речь идет о драгоценном камне под названием «Энигма» (The Enigma), онлайн-продажа которого была запланировала на 3-9 февраля в Дубае. В результате торгов камень продали за 4,3 миллиона долларов. Покупателем стал американский предприниматель Ричард Харт (Richard Heart).