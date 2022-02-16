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Бритни Спирс исполнила странный танец в откровенном наряде и обеспокоила фанатов

Резкие движения Бритни Спирс в красном боди в новом видео встревожили ее поклонников

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс исполнила странный танец в откровенном наряде в честь Дня Святого Валентина и обеспокоила поклонников. Соответствующие видео и комментарии появилось в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 40-летняя знаменитость в красном боди с глубоким декольте, которое она надела поверх белого кружевного бюстгальтера, показывает резкие движения под музыку. Образ Спирс дополнили туфли на каблуках и короткие перчатки под цвет наряда. «Счастливого дня красного сердца!» — подписала она новый пост, который набрал 610 тысяч лайков.

Поведение исполнительницы встревожило ее фанатов, о чем они принялись писать в комментариях. «Я дико извиняюсь, но это безумно странная чертовщина», «Какой позор... Тяжело на это смотреть», «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите ей», «Боюсь, ей все еще тяжело, поэтому она нуждается в работе со специалистом», — высказывались они.

В январе Бритни Спирс снялась полуголой во время отдыха на Гавайях и пожаловалась на назойливых папарацци. В подписи к фото она рассказала, что столкнулась с тошнотой на отдыхе, в результате чего похудела. Певица связала свое недомогание с людьми, которые, по ее словам, «прячутся где-то за домом, чтобы сделать очередной дешевый снимок».

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Айсель Эюбова
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Бритни Спирс исполнила странный танец в откровенном наряде и обеспокоила фанатов
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