Иммунолог назвал редкий симптом коронавируса

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что у зараженных коронавирусной инфекцией в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит. Редкий симптом COVID-19 специалист назвал в беседе с Ura.ru.

«Его [мозгового вещества] природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — отметил врач.

Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко в свою очередь сравнила COVID-19 с болезнью, которая вызвала эпидемию в начале прошлого века. «То, что страдает центральная нервная система — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад», — сказала она.

Ранее Крючков рассказал о новых симптомах, которые могут возникать у людей после того, как они перенесли COVID-19. «Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого. Сыпь может быть на коже. В более продвинутой стадии ковида и постковида может быть выпадение волос. Притом оно длительно может сохраняться. Ломкость ногтей туда же, но я не слышал о том, чтобы это был симптом самого острого ковида», — подчеркнул он.