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Россию призвали реализовать объявленные шаги по деэскалации

Главы МИД ФРГ, Франции и США призвали Россию реализовать объявленные шаги по деэскалации

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США обсудили отношения с Россией и призвали Москву реализовать объявленные шаги по деэскалации. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии в Twitter.

«Министры иностранных дел сошлись во мнении: важно, чтобы Россия сейчас реально реализовала объявленные шаги по деэскалации», — говорится в сообщении.

Ранее депутат бундестага Германии от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал канцлера Германии Олафа Шольца обладателем «ключа» к столь необходимой деэскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, подобный шаг предоставил бы реальный шанс снизить напряженность, но федеральное правительство не осознает всю серьезность ситуации

Марина Совина
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