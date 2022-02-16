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Стало известно о состоянии найденных истощенными в московской квартире детей

Омбудсмен Москвы заявила, что здоровью найденных в квартире близнецов ничего не угрожает
Место происшествия

Место происшествия. Фото: телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В настоящее время здоровью мальчиков-близнецов, найденных в захламленной квартире на улице Плеханова в Москве, ничего не угрожает. О состоянии детей стало известно из заявления столичного детского омбудсмена Ольги Ярославской. В разговоре с News.ru она заверила, что дети находятся под пристальным наблюдением врачей.

Ярославская подчеркнула, что взяла ситуацию под личный контроль и направила запросы в органы опеки и попечительства, поскольку родителей найденных голодными детей уже лишали прав.

«Эта семья должна стоять на учете», — пояснила детский омбудсмен.

Ярославская добавила, что личность родителей установлена, с ними уже проводятся следственные действия.

До этого мать найденных в квартире на востоке Москвы близнецов заявила, что кормила их.

О том, что в квартире на улице Плеханова обнаружили двух голодных восьмимесячных детей, мальчиков-близнецов, стало известно ранее 16 февраля. Когда их нашли, родители были в квартире пьяные. Мальчиков доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии.

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Анна Щербакова
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