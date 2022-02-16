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Российские депутаты-однофамильцы сразятся на дуэли перфораторами

Депутат новосибирского горсовета Антонов вызвал своего коллегу на дуэль на перфораторах

Фото: ParStud / Depositphotos

Независимый депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов предложил своему коллеге и однофамильцу Константину Антонову сразиться на дуэли перфораторами. Об этом сообщает издание «Тайга Инфо».

В ходе поединка народные избранники выяснят, кто из них сможет снести больший участок стены за час.

По словам Ростислава Антонова, вызов на дуэль связан с проблемой обманутых дольщиков из дома по улице Урицкого, 19. Его пост, посвященный этому вопросу, подвергся критике со стороны Константина Антонова.

«Мы с ним берем стену на Урицкого, 19 и начинаем ее сносить. На время. Например, час. И посмотрим, сколько наш пламенный боец осилит. Почему именно сносить? Да потому, что на достройку инвестор есть, а на снос никого, кроме Кости, и не осталось», — заявил депутат.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский из партии «Яблоко» предложил ввести в городе праздник День тещи. По его словам, в городе надо отмечать не только День отца, но посвятить отдельные праздники всем членам семьи.

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Роман Кирьянов
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