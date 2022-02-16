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Российский губернатор пообещал разобраться с избившими женщин мигрантами

Куйвашев будет разбираться с подростками-мигрантами, избившими жительниц Екатеринбурга
Начало событий в новости В российском городе мигранты жестоко избили двух женщин на автобусной остановке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев будет лично разбираться с подростками-мигрантами, которые жестоко избили двух жительниц Екатеринбурга на автобусной остановке. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.

Российский губернатор отметил, что напавшие на женщин подростки давно «кошмарят» район. Они постоянно пристают к девушкам с оскорблениями, отнимают у них телефоны. Об этом, по словам Куйвашева, знают сотрудники полиции.

«Что это за южане такие? Они из Краснодарского края приехали или это все-таки из какой-то страны, где им можно так с женщинами обращаться?» — возмутился свердловский губернатор. Он попросил горожан, которые до этого пострадали от действий иностранцев, обращаться лично к нему.

Ранее сообщалось об избиении двух женщин на автобусной остановке на улице Пехотинцев. На жительниц Екатеринбурга напали подростки-мигранты. Одна из пострадавших россиянок оказалась известным в городе педагогом.

В декабре 2021 года в Ермолино Калужской области 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами. Подросток вместе с друзьями заметил, что на автобусной остановке мигранты толпой избивают мужчину.

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Анна Щербакова
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