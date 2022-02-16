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«Единая Россия» приостановила членство сбившего пенсионерку депутата на BMW

Крымское отделение ЕР приостановило членство депутата Буданова после ДТП с пенсионеркой
Игорь Буданов

Игорь Буданов. Фото: страница Игоря Буданова во «ВКонтакте»

Крымское отделение «Единой России» приостановило членство в партии депутата Государственного совета Игоря Буданова, который на BMW насмерть сбил 73-летнюю пенсионерку в Симферополе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается на сайте отделения партии в среду, 16 февраля.

Руководитель крымских единороссов, председатель Госсовета Владимир Константинов счел поведение Буданова возмутительным.

«Это вопиющий случай — сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства», — подчеркнул он.

Если в суде будет доказана вина Буданова, будет решаться вопрос о его исключении из партии, добавил глава крымских единороссов.

Об аварии с участием депутата Буданова стало известно накануне.

Все произошло в Симферополе на улице Ленина вечером 14 февраля. Состояние пожилой женщины было критическим, однако она смогла на какое-то время прийти в себя и сообщить, что ее сбил неизвестный автомобиль. Позже она скончалась в больнице.

По камерам сотрудники полиции вычислили машину, которая сбила пенсионерку. Это оказалась BMW, которая принадлежит Буданову. После ДТП он помыл автомобиль, чтобы скрыть следы аварии.

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Анна Щербакова
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