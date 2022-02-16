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Бастрыкин взял под контроль дело о сбитой крымским депутатом пенсионерке

Глава СКР запросил доклад о ДТП в Крыму с участием депутата, в котором погибла пенсионерка
Начало событий в новости «Единая Россия» приостановила членство сбившего пенсионерку депутата на BMW

Фото: Страница Игоря Буданова во «ВКонтакте»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение относительно расследования уголовного дела, возбужденного после смертельного ДТП в Симферополе, в котором погибла пенсионерка в результате наезда автомобиля BMW. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР запросил доклад о ходе следствия и поставил его на контроль центрального аппарата ведомства. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъят автомобиль. Его исследовали с помощью криминалистической техники. Следствие планирует провести автотехническую, судебно-медицинскую, биологическую и генетическую экспертизы.

По версии следствия, 14 февраля в Симферополе водитель за рулем BMW совершил наезд на пожилую женщину. Она скончалась в больнице. Машиной управлял депутат Государственного совета Игорь Буданов. Крымское отделение «Единой России» приостановило его членство в партии. По факту ДТП возбуждено дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»).

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Любовь Ширижик
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