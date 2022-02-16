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Россиянка сбежала от матери-тирана и много лет странствовала по морю

Женщина рассказала о побеге от пытавшейся выдать ее замуж семьи и странствиях по морю

Фото: elenaivanova.uk

Россиянка рассказала о том, как сбежала от родственников и много лет странствовала по морю на яхте. Ее историю публикует «Лента.ру».

События, которые описывает Елена Иванова, начались в 2005 году. По словам женщины, ее мать была тираном и манипулятором, рассчитывавшим поскорее выдать ее замуж. Елену не привлекала жизнь, которую готовила ей семья, тем более, что к тому времени у нее завязались отношения по переписке с канадкой Мэг Стоун.

Мэг предложила Елене встретиться в Киеве. Готовить побег пришлось втайне. «Подругам я врала, что еду в Киев к родственникам, а матери — что встречаюсь с Мэг, чтобы расширить свой кругозор, пообщаться с ней по-английски и пойти в оперу», — вспоминает Елена.

Узнав о ее планах, мать и отец Елены приехали в Киев и попытались ее похитить. Поймав ее, они отобрали мобильный телефон и загранпаспорт. После этого отец сообщил дочери, что уже купил ей билет на родину. Елене удалось привлечь внимание окружающих, после чего всех троих отвели в отделение милиции.

В милиции родители обвиняли Мэг в сумасшедших преступлениях: что она предводительница религиозной секты, что она хочет продать мои органы и сделать из меня проститутку. Обо всем этом позже рассказал нам следователь в своем кабинете. Через час он заключил, что мы с Мэг можем идти и что ничего с нами делать не будет

Елена Иванова

Позднее Елене удалось вернуть загранпаспорт, и она и Мэг уехали в Турцию. На деньги, которые Мэг выручила, заложив собственный дом, они купили яхту и решили плыть в Канаду на ней. Первый морской переход продолжался десять месяцев. «Каждый день в море был для меня битвой и новым открытием, — рассказывает Елена. — Со временем я стала понимать, как нужно управлять яхтой, как работает ветер, как яхта его слушается, как настраивать паруса». Однако на этом ее приключения не закончились.

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