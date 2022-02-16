Умер заслуженный художник Татарстана Зуфар Гимаев

Умер российский художник Зуфар Гимаев. Об этом сообщает Министерство культуры Татарстана.

Заслуженный деятель искусств республики скончался во вторник, 15 февраля, в возрасте 71 года. Причина смерти не раскрывается.

Зуфар Гимаев родился 9 января 1951 года в городе Наманган Узбекской ССР. Проходил обучение в Казанском художественном училище и Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, а также в творческой мастерской Академии художеств СССР.

Полотна Гимаева хранятся в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Музее изобразительных искусств имени Сурикова в Красноярске, в казанском Музее имени Сайдашева и других галереях. Его произведения также находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.