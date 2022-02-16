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Грабители ворвались в дом бывшего худрука Большого театра Александра Лазарева

В Барвихе неизвестные попытались ограбить 76-летнего народного артиста Александра Лазарева

В Подмосковье неизвестные попытались ограбить народного артиста России Александра Лазарева. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что несколько дней назад злоумышленники вломились в дом бывшего худрука Большого театра, расположенный в Барвихе. Отмечается, что это произошло поздно ночью, когда мужчина находился внутри.

Лазарева разбудил шум, доносившийся с улицы. Позже он услышал, как некто пытается открыть входную дверь. 76-летний народный артист сразу же обратился в полицию. К тому времени неизвестные уже успели проникнуть в дом и найти ценные вещи. Однако уйти им не удалось, прибывшие правоохранители задержали грабителей на месте преступления.

В настоящее время в инциденте разбирается полиция. В правоохранительных органах также подтвердили информацию о задержании.

Александр Лазарев — известный российский и советский дирижер, лауреат многих государственных премий. В течение восьми лет он являлся главным дирижером и художественным руководителем Большого театра.

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Сергей Равин
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