Российский работник ритуальных услуг после убийства спрятал тело в чужой могиле

В Республике Башкортостан 21-летний россиянин получил девять с половиной лет колонии за убитого и спрятанного в чужой могиле 25-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Как установил суд, 11 мая 2021 года в Кумертау между пьяным работником ритуальных услуг и его жертвой произошла ссора, поскольку последний, отбывая срок в колонии, переписывался с его девушкой. Он предложил выехать за город и там выяснить отношения. Соперники взяли каждый по другу и отправились на разборку. На берегу реки произошла драка, в ходе которой противники упали с обрыва в воду.

Там осужденный смог повалить свою жертву и удерживал его голову под водой, пока тот не захлебнулся. После этого друга погибшего сильно избили, пригрозив расправой, если он расскажет о случившемся. На следующий день тело убитого мужчины вывезли на кладбище и закопали в чужой могиле.

О случившемся стало известно месяц спустя, когда мать погибшего обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына, проживавшего отдельно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что друг пропавшего неожиданно уехал в Москву. Свидетеля нашли и после допроса он рассказал о случившемся.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Подсудимый признал вину в совершенном преступлении и указал местонахождение тела потерпевшего.