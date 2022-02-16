Слепаков высмеял сомневающихся в вакцине от коронавируса россиян

Российский юморист, певец и бывший кавээнщик Семен Слепаков выпустил песню под названием «Или нет...», в которой высмеял сомнения россиян по поводу вакцины от коронавируса. Ролик был опубликован на YouTube-канале артиста.

Слепаков в клипе предстал в образе охранника мэрии Пятигорска, который спел для посетителей бара о своей нерешительности в вопросе прививки от COVID-19. «Вот уж год пытаюсь я найти ответ, ставить эту сраную вакцину или нет», — в шутку заявил артист.

Герой юмориста привел утверждения различных знакомых, которые уговаривали или разубеждали его в необходимости делать прививку. В частности, он спел о «соседе-ученом», который заявил об опасности вакцины, но затем умер от коронавируса.

«Вот сменщик мой поставил и сразу заболел. А второй не ставил и тоже заболел. Но тот, что не поставил, он щас под ИВЛ. А тот, который ставил, он за день облысел», — говорится в песне. Актеры, исполнившие роли гостей заведения, также высказывали различные мнения о пользе или вреде вакцины.

В комментариях к ролику на YouTube многие зрители назвали песню актуальной. «Как тонко Слепаков показал настроение и ситуацию в обществе», «Не в бровь, а в глаз», — похвалили они артиста.

В июне 2021 года Слепаков выпустил стихотворение, в котором высмеял противников вакцинации от коронавируса. В тексте он рассказал о паре выдуманных антипрививочников.