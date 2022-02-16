РЖД нашли решение проблемы со сбоями при доставке грузов

РЖД предложили грузоотправителям создать индикаторы загрузки инфраструктуры для борьбы со сбоями в доставке грузов, сообщает компания. Об этом перевозчик сообщил в своем Телеграм-канале.

«Для борьбы с пробками и сбоями в доставке грузов РЖД предлагает создать индикаторы загрузки инфраструктуры, исходя из текущих пропускных способностей и фактической обстановки. Они могут быть использованы при согласовании заявок на перевозку. Такой механизм может стать альтернативой введения жёстких ограничений на погрузку, таких как конвенция», — говорится в сообщении.

К примеру, говорится в сообщении, «при ухудшении ситуации с выгрузкой, а также при перегрузке инфраструктуры РЖД не будет полностью ограничивать погрузку, а введет "желтый уровень", при котором совместно с грузоотправителем и грузополучателем будет определять максимальный объем груза, который может быть перевезен без нарушения сроков доставки. А при наступлении "красного уровня" — решать: либо продолжать отправлять груз с возможностью увеличения срока доставки и временного отстоя в пути следования, либо ограничивать погрузку».

Компания отмечает, что грузоотправители в целом поддерживают идею, отмечая необходимость проработки деталей. Для подготовки итогового предложения создана рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон. На выходе такой подход должен быть согласован с регуляторами.

Еще одно предложение касается вагонов. «Чтобы захватывать максимум полезной нагрузки и повышать коммерческую эффективность, их маршруты закольцовывают. Но если вагон по каким-то причинам сходит с кольца, то действует эффект домино: вагон с металлом не выгрузился в порту, не отправился под следующую погрузку руды, и меткомбинат остаётся без сырья. На такой случай РЖД предлагает операторам предусмотреть план "Б". Это может быть либо технологический запас порожняка, либо изменение схемы управления парком. Понятно, что содержать резерв вагонов — накладно, но это не те расходы, которые несут предприятия, когда остаются без вагонов», - говорится в сообщении.

«Пока совместно с клиентами буквально в круглосуточном режиме решаем, как обеспечить неотложные потребности в транспортировке, в том числе для сохранения непрерывных производств. Действуют штабы и рабочие группы по перевозкам различных родов грузов, — рассказали в компании. — Первый замглавы РЖД Сергей Кобзев провел серию совещаний с грузоотправителями. В рамках совместной работы выработали большое количество эффективных решений. Считаем — и грузоотправители в этом нас поддерживают, — что их обязательно нужно перевести на системную основу».

РЖД рассчитывает восстановить ритмичность грузовых перевозок в ближайшую декаду.