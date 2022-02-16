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Фейковым прогнозам Запада о наступлении России на Украину нашли объяснение

Сенатор Климов объяснил прогнозы о «наступлении» России на Украину «вхождением во вкус»

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор Андрей Климов нашел объяснение фейковым прогнозам о наступлении России на Украину. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что Запад вошел во вкус, публикуя подобные материалы, и заметил, что, очевидно, такая информация по-прежнему остается востребованной, поэтому прогнозы не закончатся, пока к ним не пропадет интерес.

Ранее Служба внешней разведки Эстонии поменяла дату «вторжения» Вооруженных сил (ВС) России на Украину. О переносе предполагаемого наступления сообщается в официальном докладе ведомства. По оценке эстонской разведки, российская армия может приступить к «полномасштабной операции против Украины» со второй половины февраля. «После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — отмечается в докладе.

«Вошли во вкус»

«Страны Запада просто вошли во вкус, — сказал Климов. — А ведь и правда очень удобно: ничего не делаешь, просто называешь любую дату. Свидетельствует это только о том, что потребитель съедает такую информацию, значит, она будет продолжать поступать. Видимо, резервы еще есть».

Сенатор также предположил, что таким образом могут осваиваться средства на разжигания напряженной обстановки между двумя странами.

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«Деньги выделили, за них надо как-то отчитываться, их нужно осваивать. Вот и продолжают по инерции выжигать деньги налогоплательщиков тех стран, откуда идет вся эта история. С точки зрения нормальной логики объяснить это иначе нельзя, просто за отсутствием каких-либо доказательств производят фейки, никак не подкрепленные в реальности. Все это вызывает чувство глубокого отвращения», — заключил член Совета Федерации.

Ранее издание Politico сообщало, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой предполагаемого российского вторжения на Украину. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американское военное ведомство не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало наступления России на украинскую территорию в этот день.

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Наталия Белова
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