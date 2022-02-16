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Астрофизик описал внутренности черной дыры

Физики из США смогли приблизиться к описанию внутренностей черной дыры

Фото: National Science Foundation via Getty Images

Физик Энрико Ринальди вместе со своей командой из Мичиганского университета в США с помощью квантовых вычислений и компьютерного обучения смогли приблизиться к описанию устройства внутренностей черной дыры, основанного на гипотезе голографической двойственности. Результаты своей работы он описал в журнале PRX Quantum.

Математическая гипотеза голографической двойственности, на которую опирался при исследовании астрофизик, предполагает, что две существующие теории — частиц и гравитации — эквивалентны друг другу, то есть то, что математически происходит в теории частиц, то же и происходит в теории гравитации, и наоборот. Основная сложность состоит в том, что эти идеи строятся в разных измерениях, и долгое время ученым было сложно их сопоставить. Кроме того, в исследовании ученые смогли определить математическое описание квантового состояния матричной модели.

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«Благодаря использованию матричных моделей строения черной дыры мы можем узнать, например, как выглядит этот небесный объект изнутри. Что находится на горизонте событий черной дыры? Откуда все это взялось? Ответы на эти вопросы станут шагом на пути к реализации квантовой теории гравитации», — рассказал автор научной работы в беседе с Phys.org.

Подобных результатов они смогли достичь с помощью новых технологий, квантовых расчетов и глубокого обучения компьютера (Deep Learning).

Как надеются астрофизики, итоги этого исследования станут важным ориентиром для будущей работы над алгоритмами квантового и машинного обучения, которые ученые смогут использовать для изучения квантовой гравитации с помощью гипотезы голографической двойственности.

В январе специалисты из Лейпцигского университета в Германии установили, что внутренний горизонт черной дыры может быть заряжен как положительно, так и отрицательно.

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Елена Апазиди
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