Захарова ответила на слова Байдена о готовности заплатить любую цену за свободу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова американского президента Джо Байдена о демократии США. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

По словам Захаровой, США никогда не платили за защиту свободы в своей стране.

«Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление — референдум. И еще. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», — написала дипломат в ответ на заявление Байдена о том, что США готовы заплатить любую цену для защиты свободы.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон остается привержен дипломатическому решению ситуации. Он согласился с предложениями президента России Владимира Путина идти путем дипломатии в ситуации вокруг Украины. По его словам, США и Россия должны работать над дипломатическим решением ситуации наряду с европейскими партнерами и союзниками.