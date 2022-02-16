Раскрыты подробности о новой российской вакцине от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об особенностях вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы, сообщает РИА Новости.

Гинцбург раскрыл подробности о новой российской вакцине от COVID-19 и заявил, что она станет двухкомпонентной. По его словам, препарат не содержит живого вируса, то есть «генетического материала» в нем не будет.

«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — подчеркнул глава центра Гамалеи.

Кроме того, директор НИЦ рассказал о дате поступления вакцины в гражданский оборот. Он допустил, что это произойдет к осени.

«Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3-3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность. Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени», — заключил специалист.

Ранее Гинцбург заявил, что новая вакцина защитит от разных вариантов COVID. В препарате будут скомбинированы антигенные варианты s-белка, в том числе дельта и омикрон.

16 февраля стало известно, что центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Первую и вторую фазу клинических исследований проведут среди добровольцев 18-55 лет. Вакцину проверят на переносимость, безопасность и иммуногенность.