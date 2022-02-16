Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ нашли новое обвинение

«Ъ»: задержанному в Италии экс-главе Антипинского НПЗ Лисовиченко нашли новое обвинение

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Задержанному в Италии бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко предъявлено новое обвинение. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, следственный комитет в Тюмени обвиняет беглого олигарха в мошенничестве. По версии следствия, перед увольнением в 2018 году глава НПЗ незаконно выписал себе премию за хорошую работу в размере десяти миллионов долларов.

«Защита считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объема претензий к господину Лисовиченко в расчете на его скорейшую экстрадицию в Россию», — сообщает «Коммерсантъ».

Лисовиченко находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями с 18 июля 2019 года. В июне 2020 года Тверской суд Москвы заочно арестовал его по делу о мошенничестве.

В 2019 году внутренняя проверка, выявила применение мошеннических схем при реализации продукции и заключении предприятием договоров об оказании услуг. Завод завершил 2018 год с убытком в 35 миллиардов рублей, общий долг предприятия превышает 5 миллиардов долларов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для улучшения работы сердца
В МОК рассказали о еще не вскрытой пробе Валиевой
Россиянка рассказала о способах борьбы с зимней депрессией в Финляндии
Американская фигуристка назвала пощечиной спорту выступление Валиевой на ОИ
Объяснено загадочное отсутствие темной материи в карликовых галактиках
Британский журналист снова задал провокационный вопрос российской фигуристке
Обвинивший в лицемерии жертв Вайнштейна актер избавился от жилья в Нью-Йорке
Результат Валиевой на Олимпиаде решили считать предварительным
Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ нашли новое обвинение
Минздрав разрешит исследования «коктейля из антител» от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.