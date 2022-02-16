Родителей найденных в Москве истощенных детей обвинили в покушении на убийство

Следственный комитет России (СКР) квалифицировал действия родителей, чьих детей нашли истощенными в московской квартире, как покушение на убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

По ее словам, супругам предъявлено обвинение по соответствующей статье —105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц»). Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Также планируется допросить родственников и знакомых семьи и дать юридическую оценку действий органов системы профилактики и безнадзорности Перовского района Москвы.

По данным следствия, с конца мая 2021 года по февраль 2022 года обвиняемые систематически причиняли младенцам физические, психические и нравственные страдания, в результате чего они оказались в тяжелом состоянии. В 2020 году супруги были лишены родительских прав в отношении восьми малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни.

Ранее 16 февраля сообщалось, что в квартире на улице Плеханова в Москве обнаружили двух голодных восьмимесячных мальчиков-близнецов, родители были пьяные. Детей госпитализировали.