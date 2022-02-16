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Google выпустила новую операционную систему

Google анонсировала операционную систему Chrome OS Flex

Фото: Shutterstock

Google выпустила новую операционную систему для компьютеров Chrome OS Flex. Об этом сообщается на сайте проекта.

В описании продукта говорится, что Chrome OS Flex — облачная, быстрая, простая в управлении и безопасная операционная система. ОС предназначена для использования на ПК и компьютерах Mac, софт основан на базе Chrome OS. Для инсталляции анонсированной Google операционной системы необходимо скачать дистрибутив, загрузить на флеш-накопитель и установить на компьютер.

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Специалисты корпорации позиционируют Chrome OS Flex в качестве простой ОС для старых компьютеров и корпоративных устройств для бизнеса. Софт имеет открытый исходный код, поэтому IT-администраторы могут самостоятельно настроить систему под свои нужды.

«Установите Chrome OS Flex на свои ПК и Mac, чтобы они были безопасными, быстро загружались, не замедлялись со временем, автоматически обновлялись в фоновом режиме и могли управляться из облака», — отметили представители Google. По словам экспертов компании, основными преимуществами ОС являются масштабируемое облачное управление, расширенная безопасность, доступ к отчетам и аналитике.

Chrome OS Flex распространяется бесплатно. В настоящий момент ОС находится в раннем доступе, для ее скачивания необходимо заполнить форму на сайте проекта Chrome.

В мае 2021 года Google представила операционную систему Fuchsia, ориентированную на сегмент IoT (Internet of Things — интернет вещей). Fuchsia описывают в качестве «ОС производственного уровня, которая является безопасной, обновляемой, инклюзивной и практичной».

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Андрей Ставицкий
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