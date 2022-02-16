Песков объяснил выдачу паспортов жителям Донбасса

Выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продиктована гуманитарными соображениями. Так объяснил выдачу документов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента считает, что подобная практика не является нарушением Минских соглашений. Российская сторона неоднократно разъясняла, что граждане самопровозглашенных республик сталкиваются с социальными проблемами, отметил Песков.

Он объяснил, что такое положение жителей Донбасса связано с тем, что они отвергнуты Украиной — в связи с этим им невозможно получить социальные, финансовые и другие услуги.

«Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира. И эта практика достаточно распространенная», — пояснил Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ с просьбой сделать доклад о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Россия свободно предоставляет гражданство жителям территорий, неподконтрольных Киеву. «Это очень болезненная для Украины тема», — сказал он.

