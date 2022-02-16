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Байден и Макрон обсудили переговоры с Путиным и Зеленским

Байден и Макрон обсудили по телефону недавние переговоры с Путиным и Зеленским

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону недавние переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден и Макрон «провели обзор их недавних консультаций с российскими и украинскими коллегами и подтвердили неизменный настрой на дальнейшее дипломатическое взаимодействие».

Политики также обсудили предпринимаемые усилия по дипломатическому взаимодействию и сдерживанию в связи с ситуацией вокруг Украины. Кроме того, Байден и Макрон обсудили свою готовность «создать жесткие последствия» в отношении России и усилить оборонительный потенциал на восточном фланге НАТО.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе телефонного разговора сообщил Байдену об опасности милитаризации Украины. Политик обратил внимание американского лидера на вопросы поставок на Украину оружия. По его словам, таким образом западные страны поощряют возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма.

Марина Совина
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