Иммунолог заявил о выходе Москвы на плато по коронавирусу

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что Москва вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач подчеркнул, что можно говорить о близкой тенденции к снижению. «Можно и так сказать, хотя на самом деле не хватает полной информации, чтобы эти результаты правильно интерпретировать», — отметил он.

По его словам, чтобы точнее оценить ситуацию, необходимо знать количество выполненных тестов, поскольку положительные дают представление только о выявленных инфицированных. Он пояснил, что эту цифру надо сравнивать с количеством выполненных тестов.

Жемчугов выразил уверенность, что эпидемическая ситуация неизбежно улучшится. «Все познакомятся в той или иной форме с вирусом, в том числе в форме вакцины. Надо иметь в виду, что люди могут болеть повторно, в том числе и вакцинированные, поэтому будет некая пробуксовка по времени. Я думаю, сейчас поэтому и есть плато», — отметил Жемчугов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе вышла на плато. «Мы видим, что сейчас уже ситуация нормализовалась. Мы уже не растем. Мы и не падаем, но вышли на такое знакомое всем слово "плато". Похоже, что вышли», — сказал он.