Россиянка побывала в гостях у бедуина и описала прием словами «вот так прикол»

Российская туристка, путешествующая по Египту, побывала в гостях у местного жителя в Сиве и рассказала о странном гостеприимстве. Впечатлениями о приеме она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметила девушка, ее знакомый бедуин живет в большом доме, который делит с семьей брата. По словам путешественницы, она приняла приглашение погостить у него несколько дней, так как ожидала шумных и веселых посиделок с большим количеством человек, однако на деле все вышло наоборот. Так, прежде чем войти в дом, египтянин попросил туристку постоять у входной двери.

«Что вы думаете, он делал в это время? Прибирался в доме или ставил чайник — нет, он всего лишь попросил всех спрятаться по комнатам, чтобы ни я их, ни они меня не видели! "Вот так прикол", — подумала я. Такого гостеприимства пока нигде не было», — описала подробности приема автор блога.

После этого хозяин дома провел россиянку в выделенную ей комнату, не предложив при этом гостье ужин, помыть руки или сходить в туалет. Тем не менее, девушка решила сама попросить горячего чая: только после этого ее пригласили на кухню, однако греть воду и заваривать напиток ей пришлось самостоятельно.

Путешественница расстроилась, что никто из присутствующих в доме не захотел с ней знакомиться. Более того, перемещаться она могла только с разрешения египтянина — при этом, по приказу хозяина люди «прятались по углам».

«Интересно даже, что он кричал своим, что бы те прекратили делать свои дела и разошлись. Подозреваю, что "русский идет, всем укрыться по комнатам, это может быть опасно". В эту же секунду люди просто исчезали из коридора, кухни, гостевого этажа. В общем там, где я буду находиться, никого не было», — поделилась предположением россиянка.

Ранее в феврале эта же туристка побывала в гостях у жителя Александрии в Египте и раскрыла особенности быта арабов. Ее поразило, что египтяне не снимают дома обувь. Помимо прочего, она подметила грязные ковры, плачевное состояние мебели и некомфортную обстановку в целом.