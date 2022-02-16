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Российский военный отделался штрафом за попытку вывезти металл из воинской части

В Свердловской области капитана армии оштрафовали за взятку сотруднику ФСБ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Свердловской области военнослужащий отделался штрафом в размере 1,3 миллиона рублей за дачу взятки сотруднику ФСБ в 200 тысяч рублей. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР).

Как установил суд, в июне 2021 года капитан армии решил демонтировать и вывезти с бывшего места постоянной дислокации воинской части кабели, металлоконструкции и железобетонные плиты. В дальнейшем за украденное имущество российский военный собирался выручить деньги.

Опасаясь, что его раскроют сотрудники ФСБ, он предложил одному из них оказать покровительство его затее и предложил 200 тысяч рублей. Силовик сделал вид, что согласен, но при передаче первого транша в 40 тысяч рублей взяткодателя задержали.

2 февраля сообщалось, что в отношении укравшего на 1,3 миллиона рублей металлолома начальника российской колонии завели дело о хищении.

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Владимир Седов
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