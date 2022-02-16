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Британец установил в легковой машине двуспальную кровать и телевизор

Британец превратил легковой автомобиль в автодом, установив внутри кровать и телевизор

Кадр: @jordydancer96 / TikTok

Британец Джордан Голд превратил свой легковой автомобиль марки SEAT в небольшой автодом. Мужчина установил в машину двуспальную кровать и телевизор. Результатом преображения он поделился в TikTok.

Голд показал процесс преображения автомобиля. Он самостоятельно перекрасил средство передвижения, а также затонировал окна. Чтобы сделать двуспальную кровать, британец вырезал из поролона подходящий по форме кусок и заменил им три из пяти сидений в машине. Под просторное спальное место Голд спрятал необходимые для походов принадлежности.

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Видео с автодомом набрало более 1,5 миллиона просмотров. Голд опубликовал еще несколько роликов, которые были сняты во время его первого путешествия на машине. Кроме того, мужчина поделился новым проектом — недавно он приобрел подержанный дом на колесах за 650 фунтов стерлингов (около 66,6 тысячи рублей). Голд собирается заняться его ремонтом.

В январе свой дом на колесах показала жительница Соединенного королевства Линдси Бэнкс. 41-летняя женщина продала недвижимость и купила на полученные с продажи деньги караван. На переезд Бэнкс вынудил энергетический кризис в стране, который значительно увеличил ее счета за отопление и электричество — разведенная мать двоих детей больше не могла их оплачивать. Однако жительница Британии отметила, что новое жилье ее полностью устраивает. По ее словам, в доме на колесах есть все, что нужно ее семье.

Александра Качан
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