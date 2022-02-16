Сенат США пообещал поддержать санкции против России из-за Украины

Сенат Конгресса США пообещал полностью подержать введение санкций против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидеров Демократической и Республиканской партий в верхней палате американского законодательного органа.

В документе отмечается, что в случае нарушения суверенитета Украины Россия должна «заплатить высокую цену».

«Мы готовы полностью поддержать немедленное введение серьезных, жестких и эффективных санкций в отношении России, а также наложение жестких ограничительных и контрольных мер в отношении экспорта в Россию, и мы призываем наших союзников и партнеров в Европе и по всему миру присоединиться к нам», — говорится в заявлении.

Сенаторы добавили, что США продолжат оказывать украинскому народу гуманитарную поддержку и помощь в области экономики и обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, который предполагает введение США новых санкций против России и «Северного потока-2» из-за возможного обострения ситуации на Украине. Республиканцы предложили в случае агрессии со стороны России выделить Украине помощь в размере 500 миллионов долларов. Помимо этого, инициатива также предполагает введение санкций против крупных российских банков.

Перед этим стало известно, что члены сената США не успеют вовремя рассмотреть и принять законопроект об антироссийских санкциях до 16 февраля — даты предполагаемого «вторжения» России на Украину. Сообщалось, что сенаторы готовят необязательную резолюцию, в которой предупредят Москву о серьезных последствиях в случае агрессии.