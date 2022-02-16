В США представили новый законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, который предполагает введение США новых санкций против России и «Северного потока-2» из-за возможного обострения ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса США.

Республиканцы предложили в случае агрессии со стороны России выделить Украине помощь в размере 500 миллионов долларов. Сто миллионов долларов из этой суммы будут выделены на средства противовоздушной, противотанковой и противокорабельной обороны.

Помимо этого, инициатива также предполагает введение санкций против крупных российских банков. Как заявил один из авторов законопроекта, сенатор от штата Айдахо Джим Риш, Россия еще не совершила вторжения на Украину, однако имеет в своем арсенале и другие средства, которые могут причинить ущерб украинской и европейской безопасности. «Новый законопроект подразумевает принятие немедленных мер по перманентной остановке "Северного потока 2" и направляет мощный сдерживающий сигнал, возлагает на Россию большие экономические и военные расходы, а также укрепляет союзников и партнеров США, поддерживает Украину посредством выделения новых полномочий, средств и инструментов», — сказал Риш.

9 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что заявления Вашингтона и Берлина о возможном введении санкций против «Северного потока-2» в случае вторжения России на Украину — это политический цирк-шапито. Дипломат заметил, что проект стал средством давления на Москву. В числе тех, кто использует «Северный поток-2» в своих целях, Рябков назвал США и «некоторых деятелей» вне этой страны.

В настоящее время немецкий регулятор проводит процедуру сертификации «Северного потока-2», прокладка которого завершилась в прошлом году. Эксплуатация газопровода должна была начаться в 2020 году, но из-за введения американских санкций в отношении участников проекта его завершение несколько раз переносилось.