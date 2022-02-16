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Задержан активный участник нападения на Дагестан в 1999 году

СКР сообщил о задержании Машаева из банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан

Кадр: СК РФ

Сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию по поимке активного участника банды Шамиля Басаева, который был среди боевиков, напавших в 1999 году на Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

16 февраля силовики задержали уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева. По данным правоохранителей, он принимал активное участие в вооруженном нападении на населенные пункты Ботлихского района республики. В ходе следствия получены доказательства его причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В СКР указали, что летом 1999 года Машаев добровольно вступил в банду, главарями которой были Басаев и Эмир Хаттаб.

В результате массированного прицельного обстрела, в котором участвовал Машаев, было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести еще 34 гражданам. В период с 7 по 24 августа1999 году не менее тысячи боевиков совершили вооруженное нападение на военнослужащих, обеспечивавших безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. Террористы были вооружены автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами.

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Любовь Ширижик
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