Президент Словакии отреагировала на обращение Госдумы по Донбассу

Государственная Дума России не может решать вопросы о территориальной целостности Украины, заявила президент Словакии Зузана Чапутова в личном Twitter-аккаунте.

«Территориальная целостность Украины, в том числе в Донбассе, не то, что должна диктовать российская [нижняя палата парламента]. Решать могут только украинцы, а мы — поддерживать. Нельзя говорить о мире и в то же время допускать посягательства на мирное урегулирование», — отреагировала Чапутова.

Таким образом, она осудила обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину от 15 февраля, в котором есть инициатива о признании самопровозглашенных республик Донбасса «как суверенных и независимых государств».

За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

Позже бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Думы дает Киеву легальный повод выйти из Минских соглашений. «Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуму. Осуществил экономическое поглощение украинских регионов. Нарастил поставки оружия туда. Эти и другие шаги по разрушению Минских соглашений полностью перевернули ситуацию», — пояснил он.