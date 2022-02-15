Порошенко заявил о праве Украины отказаться от Минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что республика имеет право выйти из Минских соглашений из-за решения Госдумы России по самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Порошенко, голосование Госдумы по республикам Донбасса завершает разрушение Минских договоренностей. «Ранее Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуму. Осуществил экономическое поглощение украинских регионов. Нарастил поставки оружия туда. Эти и другие шаги по разрушению Минских соглашений полностью перевернули ситуацию», — написал экс-президент.

Теперь Украина, считает он, вправе отказаться от обязательств по Минским договоренностям. По мнению Порошенко, воспользоваться этим правом нужно немедленно, чтобы найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования. Он напомнил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский обещал предложить другой формат урегулирования. «При наличии рационального зерна мы (партия Порошенко «Европейская солидарность» — прим. «Ленты.ру») готовы поддержать его свежие предложения, потому что это уже три года как его ответственность», — отметил Порошенко.

Кроме того, Порошенко оправдался за подписание Минских соглашений: по его словам, они были единственным решением для 2014-2015 годов. Экс-президент уверен, что именно они «остановили наступление россиян» и дали Украине укрепить армию.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления проголосовал 351 парламентарий.

По мнению директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, постановление стало для Украины дамокловым мечом и позволит усилить давление на страну.