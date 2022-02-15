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Украинский политолог рассказал о последствиях решения Госдумы по ДНР и ЛНР

Политолог Бортник заявил, что решение Думы по Донбассу стало дамокловым мечом для Киева

Фото: Vadim Ghirda / AP

Постановление Государственной Думы о немедленном обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стало «дамокловым мечом» для Украины, оно позволит усилить давление на страну. Об этом в разговоре с порталом «Секрет фирмы» рассказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, решение российских депутатов не поспособствует деэскалации и даже может навлечь на Москву новые санкции со стороны Запада. При этом он подчеркнул, что документ хотя и может сдержать Киев, впоследствии вряд ли будет воплощен в жизнь.

«Потому что признание Россией ЛНР и ДНР с высокой вероятностью означает новую войну», — заявил Бортник. Он также предположил, что это обращение «еще долго будет лежать на столе у Путина», но де-факто мало что поменяет в Донбассе.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

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За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

Позже российский лидер указал, что возможности для выполнения Минских соглашений в Донбассе еще не исчерпаны и понадеялся на решение конфликта на текущем этапе. При этом он назвал происходящее в регионе геноцидом.

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Алевтина Запольская
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