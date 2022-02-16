Оружейная компания выплатит компенсацию семьям погибших при стрельбе в США

Оружейную компанию Remington Arms вынудили выплатить компенсацию семьям девяти жертв стрельбы в американской школе. Как уточняет Deutsche Welle, ранее родственники погибших подали на компанию в суд и выиграли дело.

Данный случай уникален тем, что в США впервые возложили ответственность за инцидент со стрельбой на производителя оружия — дело в том, что федеральный закон защищает такие компании от ответственности за совершенные при помощи их товара преступления. Согласно данным издания, Remington Arms придется выплатить родным девяти умерших 73 миллиона долларов.

Уточняется, что компания продавала винтовку Bushmaster AR-15, с помощью которой Адам Ланза в 2012 году открыл огонь на территории школы «Сэнди Хук» в Ньютоне. В результате произошедшего погибли 26 первоклассников и шесть учителей.

В 2014 году семьи девяти жертв подали иск против оружейной компании. Чтобы добиться своего, им пришлось бороться несколько лет. Адвокаты истцов настаивали на том, что компания пыталась пробудить интерес к оружию у молодых людей, рекламируя их в видеоиграх, однако в компании отвечали, что связь между рекламой и стрельбой не доказана. Тем не менее Верховный суд штата посчитал, что при описанных обстоятельствах Remington Arms все же можно привлечь к ответственности.

Deutsche Welle указывает, что президент США Джо Байден признал решение суда историческим. Он отметил, что оно создаст прецедент для привлечения производителей оружия к ответу за безответственные попытки распространять свой товар.