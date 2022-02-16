Сосед рассказал о матери найденных голодными в московской квартире детей

Мать истощенных близнецов, которых голодными нашли в заваленной мусором квартире на востоке Москвы, всегда выглядела нормально. Об этом рассказал сосед женщины, сообщает телеканал «360».

«Нормальная [семья]. Как их можно судить? Мать молодая — лет 35, наверное. Там и пацаны, и девчонки — много. Если ходили, то чистенькие всегда», — сказал россиянин.

Он добавил, что семья живет в четырехкомнатной квартире, родители детей не пьют и нормально с ними обращаются. Мать близнецов никогда не кричала на них, сказал сосед.

О том, что в квартире на улице Плеханова нашли двух голодных восьмимесячных детей, стало известно в среду, 16 февраля. В момент обнаружения близнецов их родители находились в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По словам столичного детского омбудсмена Ольги Ярославской, здоровью мальчиков-близнецов ничего не угрожает, они находятся под пристальным вниманием врачей. Она направила запросы в органы опеки и попечительства, так как родителей детей уже лишали прав.