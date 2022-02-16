Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сосед рассказал о матери найденных голодными в московской квартире детей

Сосед рассказал о женщине, в квартире которой в Москве нашли голодных детей

Кадр: Telegram-канал «360tv»

Мать истощенных близнецов, которых голодными нашли в заваленной мусором квартире на востоке Москвы, всегда выглядела нормально. Об этом рассказал сосед женщины, сообщает телеканал «360».

«Нормальная [семья]. Как их можно судить? Мать молодая — лет 35, наверное. Там и пацаны, и девчонки — много. Если ходили, то чистенькие всегда», — сказал россиянин.

Он добавил, что семья живет в четырехкомнатной квартире, родители детей не пьют и нормально с ними обращаются. Мать близнецов никогда не кричала на них, сказал сосед.

О том, что в квартире на улице Плеханова нашли двух голодных восьмимесячных детей, стало известно в среду, 16 февраля. В момент обнаружения близнецов их родители находились в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По словам столичного детского омбудсмена Ольги Ярославской, здоровью мальчиков-близнецов ничего не угрожает, они находятся под пристальным вниманием врачей. Она направила запросы в органы опеки и попечительства, так как родителей детей уже лишали прав.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил о возможной встрече с Путиным и Зеленским в Турции
Россияне получили новый инструмент для увеличения аудитории в соцсетях
БТР протаранил автомобиль на трассе «Таврида» в Крыму и попал на видео
Большая белая акула утащила лодку с людьми
Танки Западного военного округа вернутся в свое расположение
Посол раскрыл сроки возвращения российских военных на обычные позиции
Врач назвал признак для обращения к психиатру после COVID-19
Москвич год пытался призвать к ответу избивших его брата полицейских
Избитая мигрантами в Екатеринбурге россиянка рассказала о провокациях
Родителей найденных в Москве истощенных детей обвинили в покушении на убийство
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.