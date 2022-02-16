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Появилось видео с последствиями столкновения поезда и лесовоза в России

Последствия столкновения поезда и лесовоза в Приморье попали на видео

В Приморье грузовой поезд сошел с рельсов, столкнувшись с лесовозом. Последствия случившегося попали на видео, его публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что одна из частей поезда искорежена. Бревна, которые доставлял лесовоз, при столкновении разлетелись в разные стороны. Снимавшие происходящее очевидцы утверждают, что в результате происшествия никто не пострадал.

В региональном МЧС пояснили, что инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе станции Варфоломеевка. Перевозивший древесину грузовик КамАЗ выехал на пути и столкнулся с грузовым поездом, следовавшим из Чугуевки.

Виновником случившегося назвали водителя КамАЗа, который выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

В декабре 2021 года в Комсомольске-на-Амуре локомотив столкнулся со скорой помощью, трое человек пострадали.

Анна Щербакова
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