Украина отказалась сотрудничать с СНГ в борьбе с терроризмом

Верховная Рада Украины заявила о выходе страны из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств (СНГ) и соглашения СНГ о происхождении товаров. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

В пояснительной записке к закону указывается, что одной из причин отказа Украины от сотрудничества в борьбе с терроризмом стали действия России. «Вооруженная агрессия Российской Федерации на территории Украины, содействие сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины грубо нарушают права человека и основные свободы, приводят к гибели украинских военных и мирных граждан, дестабилизируют политическую и экономическую ситуацию в Украине», — говорится в документе.

Учитывая это, а также то, что Киев в течение 2014-2015 годов не принимал участия в практических мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества, в Раде считают целесообразным выход страны из деятельности Антитеррористического центра стран-участниц СНГ.

Документ передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, который и был инициатором законопроекта.

Украина начала процесс выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ в 2014 году. В феврале 2021 года Киев объявил о выходе из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства, в августе 2020 года — из соглашения о сотрудничестве пограничных войск. Также республика прекратила участие в соглашении о проведении согласованной антимонопольной политики и других.