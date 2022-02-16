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В России начали тестировать кожный тест на иммунитет к коронавирусу

Попова заявила о начале тестирования кожного теста на иммунитет к коронавирусу в России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Санкт-Петербургский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера начал тестировать кожный тест для исследования в том числе клеточного иммунитета к коронавирусу, который будет определять, следует ли человеку делать прививку. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на YouTube-канале.

Отмечается, что министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение первых двух фаз испытаний на людях 10 февраля. Планируется, что в исследованиях будут участвовать 460 человек. Окончание эксперимента намечено на 30 апреля 2022 года.

В декабре 2021 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о разработке Санкт-Петербургским институтом имени Пастера кожного теста для оценки Т-клеточного иммунитета к COVID-19 «КоронаДерм-PS».

Ранее стало известно, что Минздрав выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний препарата «ЭпиВакКорона-Н» с участием лиц старше 60 лет.

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Юлия Ямпольская
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